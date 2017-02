Gedenkfeier als Zeichen gegen das Vergessen

„Wir brauchen Tage und Orte für das Gedenken, wie hier und heute.“ Das sagte Oberbürgermeister Siegfried Müller bei der Kranzniederlegung am Jahrestag des Bombenangriffs auf die Stadt am Ehrenmal im neuen Friedhof. Die Gedenkfeier am 23. Februar um 11 Uhr bezeichnete der OB als ein „Zeichen gegen das Vergessen und die Gleichgültigkeit“.

Kein Schlussstrich

In Zeiten, in denen die Zahl derer abnimmt, die den Bombenangriff vor 72 Jahren „erlebt, durchlitten und überlebt haben“, dürfe es keinen Schlussstrich mit der Erinnerung, Besinnung und Trauer geben, so der OB. Der Ausstieg aus der Geschichte, das Verdrängen des Grauens und des Leids, das der Krieg über die Menschen bringe, berge die Gefahr des Vergessens. Nur das Verstehen der Geschichte erlaube und ermögliche es, die Gegenwart zu meistern und die Zukunft zu gestalten.

70 Minuten

Die war für rund 700 Kitzinger am 23. Februar 1943 innerhalb von 70 Minuten vorbei. Der OB erinnerte vor etwa 100 Kitzingern an den „schönen Frühlingstag“, der begonnen haben wie viele andere auch. Am 23. Februar erinnern alle Kitzinger Glocken ab 11 Uhr eine Viertelstunde lang daran, was damals drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges geschah. Um 11.34 Uhr setzten die US-Bomber die erste Zielmarkierung. 174 Flugzeuge warfen in fünf Angriffswellen 2100 Sprengbomben ab – rund 580 Tonnen. „Innerhalb 70 Minuten wurde aus dem strahlenden Vorfrühlingstag der schwärzeste Freitag der Kitzinger Stadtgeschichte“, so der OB.

700 Tote

Die Folgen: In wenigen Minuten starben an die 700 Menschen in den Trümmern der Stadt. Fünf Prozent Gesamtbevölkerung von 14 000. Im Verlauf des Angriffs wurden 800 Wohnhäuser und 2020 Wohnungen zerstört. Ebenso die Gas- und Kabelanlagen sowie die Kanalisation. In bewegten Worten schilderte der OB, wie die Kitzinger den Angriff, den Tag und die Zeit danach erlebt und erlitten haben. Er bezeichnete das Gedenken als ein Zeichen gegen das Vergessen und die Gleichgültigkeit.

Schulen dabei

Dass der Angriff und die Folgen auf der Tagesordnung bleiben, zeigt der Auftritt der Schüler der St. Hedwig-Schule, der D.-Paul-Eber-Schule und der Friedrich-Bernbeck-Schule. Die befassen sich mit dem Thema im Unterricht und gestalten die Feier mit Musik und Gedichten „für die Liebe und gegen den Hass“ mit. Das gilt für die Stadtpfarrer Uwe Bernd Ahrens und Gerhard Spöckl, die ausdrücklich der Opfer auf beiden Seiten gedachten. Die Reservistenkameradschaft sind wie Vertreter der Kitzinger Polizei fester Teil der Gedenkfeier. Das gilt auch für den evangelischen Posaunenchor, der unter der Leitung von Dekanatskantor Martin Blaufelder die Feier umrahmt.