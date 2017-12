Gauner-Paar seit Jahren unbehelligt: Jetzt in Unterfranken

Mindestens 59.000 Euro hat ein unbekanntes Paar in den vergangenen sechs Jahren in Süddeutschland mit Taschendiebstahl erbeutet. Wer der Mann und die Frau sind, weiß die Polizei bis heute nicht.

Doch durch den Vergleich von Videoaufnahmen gehen die Beamten davon aus, dass das Paar im November mehrfach auch in Unterfranken zugelangt und mit Hilfe geklauter Bankkarten Geld von fremden Konten abgehoben hat.

In Volkach und Schwarzach am Werk

Wie Sprecher Andy Laacke vom Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag auf Anfrage sagte, waren die Ganoven wohl am 22. November in Volkach und Schwarzach (Lkr. Kitzingen) in Geschäften unterwegs. Ihre Masche: Die Frau lenkte Kunden ab, der Mann klaute unbemerkt deren Geldbörsen aus den Taschen. An jenem Tag wurden so eine 55 Jahre alte Kundin und ein 64-jähriger Kunde Opfer des Paares. Auf ermittlungstaktischen Gründen konnte die Polizei die Fälle erst jetzt öffentlich machen.

Geldbeutel geklaut, dann Bares abgehoben

Den weiteren Angaben zufolge hob das Gaunerpaar kurz nach dem Diebstahl in Volkach und Schwarzach von den Konten der Bestohlenen Bargeld in teils vierstelliger Höhe ab. Der Mann wurde dabei von Überwachungskameras in der Bank gefilmt.

So oder so ähnlich müssen die beiden Verbrecher schon seit 2011 in Bayern und Baden-Württemberg reihenweise vorgegangen sein. Der erste Fall wurde damals in Landshut gemeldet. Seither habe das Paar Süddeutschland „von Süden nach Norden“ durchkämmt, so Laacke. Er geht davon aus, dass es nun von Unterfranken aus wieder gen Südbayern weiterzieht. Zwischen September und November seien den Betrügern fünf Delikte in Unterfranken zuzurechnen.

Polizei tappt im Dunkeln

Trotz der vielen Jahre hat die Polizei Laacke zufolge keine Informationen, wer die beiden Ganoven sind. Man habe die Fälle anhand des Vergleichs vieler Videoaufnahmen aus Banken und Geschäften zuordnen können. Im Fall Volkach trug der unbekannte Taschendieb eine blaue Jeans, braune Schuhe und ein schwarzes Sakko. Zeugen sollen sich unter Tel. (0 93 21) 14 10 an die Polizei in Kitzingen wenden. Für seine Begleiterin gibt es keine Beschreibung.

Geheimzahlen lagen im Geldbeutel

Sprecher Laacke zufolge war es in der Vergangenheit für das Pärchen offenbar ein Leichtes, an Geld zu kommen. Denn immer wieder sei die Geheimnummer für das zu plündernde Bankkonto im gestohlenen Geldbeutel der Opfer zu finden gewesen. Die Polizei rät deshalb erneut, den auch als PIN bekannten Geheimcode niemals zusammen mit der Bankkarte aufzubewahren. In anderen Fällen hätten die beiden Unbekannten mit den geklauten Bankkarten in Geschäften Bargeld bekommen, so Laacke. Dort konnten sie einfach per Unterschrift abheben.