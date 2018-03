"Gartenlust" zieht Besucher an

Das Wochenende mit den endlich angenehmen Temperaturen nach dem hartnäckigen Winter lockte viele Besucher nach Rüdenhausen. Nach der Premiere im Vorjahr hatte die zweite Schau unter dem Titel „Gartenlust“ wieder einiges zu bieten. Im Ambiente vor dem Schloss begutachteten viele das reichhaltige Sortiment, das nicht nur bunte Pflanzen und Früchte bot, die man im Garten anbauen kann. Die Vielzahl der Stände bot Gartenmöbel oder Werkzeuge, Keramik und Kunst. Außerdem gab es viel Kulinarisches für die Gäste, die vor allem am Sonntag in großer Zahl in den Schlosspark strömten. Mancher der zum Teil sogar aus Österreich stammenden Händler hatte auch Originelles im Sortiment. Sogar mit einem „Kraut gegen Dummheit“ warb einer. Reibungslos lief auch das Drumherum. Die Rüdenhäuser Feuerwehr hatte mit dem Fürstenhaus und dem Veranstalter dafür gesorgt, dass die Besucher zu den eigens ausgewiesenen Parkplätzen fanden.