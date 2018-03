Gartenbauverein mit steigenden Mitgliederzahlen

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Mainbernheim (OGV) standen zahlreiche Ehrungen. Vorsitzender Hans-Friedrich Dürr ernannte seinen Vorgänger Franz Lindenthal zum Ehrenvorsitzenden. Lindenthal war von 1993 bis 1997 stellvertretender Vorsitzender und leitete die Geschicke des OGV dann bis 2017. In seine Amtszeit fiel die Festlegung, dass jeder Hausbauer und -käufer in Mainbernheim einen Gutschein über einen Obstbaum fränkischer Sorte erhält und der OGV auf Wunsch die Pflanzung übernimmt.

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden die Vorstandsmitglieder Frieda Biener, Rainer Barthelmes und Erwin Reidelbach. Die gleiche Auszeichnung wurde Jürgen Höhn, Willi Plank und Manfred Schönleber zuteil, die dem OGV seit 45 Jahren die Treue halten. Außerdem wurden 26 weitere Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.

So ist Alfred Bartsch seit 50 Jahren Mitglied im OGV. Seit 40 Jahren dabei sind Friedrich Götz, Herbert Gust, Karl Kramer, Norbert Martin, Manfred Reinhart, Fritz Saueracker und Gertrud Rückert. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Walter Dörr, Udo Roder, Herbert Friederich, Bernhard Haag, Georg Hartig, Maria Herzog, Michael Hutterer, Wolfgang Hutterer, Heinrich Paulus, Yvonne Scholler, Wolfgang Swars und Anni Thomas geehrt – für 15 Jahre Margarete Geuter, Hans Herrmann, Susanne Kräutner, Rainer Plank, Sieglinde Strobach und Horst Tröbacher.

Bürgermeister Peter Kraus dankte dem Verein für seine Arbeit. Bei der Bewirtschaftung der Grabengärten gebe es zwar noch Vakanzen, doch sie seien wieder gepflegt. Für das neue Verkehrs- und Gestaltungskonzept, in dem es nicht nur um Parken sondern auch Gestaltung gehe, liege der Bewilligungsbescheid vor. Neu habe der Verein einen Kinderwanderweg aus der Taufe gehoben. Dürr ergänzte, dass der OGV die Gestaltung der Herrnstraße mit einem Geldbetrag unterstütze.

Steigende Mitgliederzahl

Auch für die Naturprofis, die Jugendabteilung des OGV, verging dem Bericht von Sigrid Emmel zufolge das Jahr wie im Flug. Sie lieferte einen ausführlichen Bericht, der deutlich machte, dass sich die Jugend ins Vereinsleben eingebracht hat. Einen nicht minder ausführlichen Bericht stellte Schriftführer Helmut Kilian vor. Kassier Tobias Rahn gab eine steigende Mitgliederzahl bekannt, derzeit seien es 251. Den Besuch von 66 Mitgliedern bei der Versammlung bezeichnete er als sehr gut.

Er würdigte zudem eine hohe Spendenbereitschaft in der Stadt und nannte die Beteiligung an der Solaranlage als Glücksgriff. Denn hier seien anders als bei Geldanlagen Einnahmen zu verzeichnen. Zu Ostern wird der OGV wieder den Vier-Röhren-Brunnen schmücken. Die Maibaumaufstellung am 30. April steht unter der Leitung der Feuerwehr, die dabei unterstützt wird. Der Jahresausflug soll in den Spreewald und nach Dresden führen. Zudem beteiligt sich der OGV am 6. Oktober mit einem Stand an der Landesgartenschau in Würzburg.