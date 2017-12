Pünktlich zur Eröffnung der Weihnachtsstraße und des Weihnachtsdorfes erstrahlte am Samstagabend ganz Nordheim im vorweihnachtlichen Lichterzauber.

Bürgermeister Guido Braun dankte mit den Worten „Ganz Nordheim leuchtet“ bei der Begrüßung an der Mariensäule im Ortszentrum insbesondere Hannelore Kram und Gerdi Molitor, die 2011 mit der Organisation einer „Nordheimer Weihnachtsstraße“ eine Idee umsetzten, die Jahr für Jahr mehr Befürworter in der Gemeinde findet. So hat sich die Zahl der aufgestellten Nadelbäume mittlerweile von 60 auf über 130 Tannenbäume erhöht.

Hinzu kamen 2014 die „24 Weihnachtsfenster“, die eine weitere Attraktion der dreiwöchigen Veranstaltung „Nordheimer Adventsstimmung“ sind. Und nicht vergessen sollte man das Nordheimer Christkind, dessen Auftritt seit 2011 ein wichtiger Bestandteil der vorweihnachtlichen Veranstaltung ist.

Nicht anders war es auch am Samstagabend, wo im Anschluss an einen Kindergottesdienst in der Pfarrkirche das Nordheimer Christkind Christina Hoh mit Gefolge zahlreiche Gäste begrüßte. Ihr Auftritt im Gemeindezentrum sorgte für leuchtende Kinderaugen und strahlende Seniorengesichter. Die Symbolfigur des Weihnachtsfestes bedankte sich ebenfalls bei den Organisatoren, bei der Nordheimer Landfrauengruppe und nicht zuletzt bei der Gemeinde für ihr Engagement.

Geschenke vom Baum

Natürlich war das Christkind nicht mit leeren Händen zur Auftaktveranstaltung gekommen. So gab es für die kleinen Besucher Geschenke, die nicht wie üblich ausgeteilt sondern von einem Weihnachtsbaum entnommen an die Kinder ausgegeben wurden.

Für die Jungen und Mädchen hatte das Christkind eine weitere Überraschung parat. So können in den nächsten Tagen kleinere Wünsche in Zettelform an dem am Rathaus stehenden Weihnachtsbaum angebracht werden. „Mal schauen, ob ich euere Wünsche erfüllen kann.“

An den folgenden Adventswochenenden gibt es für die Besucher im Zuge des Nordheimer Weihnachtstreibens eine Reihe von Veranstaltungen, für die örtliche Weinbau- und Gewerbebetriebe verantwortlich zeichnen. So wurde unter anderem eine Winzerweihnacht für Groß und klein (9. Dezember) in Weingütern organisiert, es wird eine Winter-Weinbergswanderung (9. Dezember) und ein Advents- Schaubrennen (9. und 10. Dezember) sowie ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche (10. Dezember) stattfinden. Zum Abschluss der Nordheimer Adventsstimmung am 17. Dezember findet ein Adventssingen in einem Nordheimer Weingut statt.

Alle Teilnehmer des Nordheimer Weihnachtstreibens stellen ihre Aktivitäten in den Dienst einer guten Sache und spenden für den Verein „Fortschritt Würzburg“, einer Tagesstätte zur Förderung von Menschen mit Schädigung des zentralen Nervensystems.