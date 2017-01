Gärtner alles in allem zufrieden

Insgesamt war 2016 für die Gärtner ein gutes Jahr, mit zufriedenstellenden Preisen, jedoch stark beeinflusst durch das Wetter. Wer von Hagel und Nässe verschont blieb, gehörte zu den Gewinnern. Deutlich wurde dies bei der Versammlung der Gartenbaugruppe Albertshofen.

Wie Obermeister Jürgen Böhm in seinem Rückblick auf das Gärtnerjahr sagte, war durch die hohen Temperaturen im Januar vor allem der Feldsalat in großen Mengen auf dem Markt, was zwangsläufig zum Preisverfall führen musste. Außer einer kurzen Frostperiode Ende Januar bis Minus 13 Grad fand praktisch kein Winter statt. Reichliche Niederschlagsmengen konnten das Defizit von 2015 allerdings nicht ausgleichen, so Böhm. Trotzdem konnten die Gärtner Anfang März mit Säen und Pflanzen beginnen und ab Mitte April startete die Freilandernte.

Der Absatz von Frühblühern sei planmäßig verlaufen, Beet- und Balkonpflanzen verzögerten sich jedoch durch den kühlen Mai. Einen Preisanstieg gab es für Freilandgemüse, besonders für Kohlrabi und Blumenkohl Mitte Juni. Grund waren starke Niederschläge in der Pfalz und am Niederrhein, wodurch es dort zu erheblichen Ausfällen kam, so Böhm.

Preise für Gurken stiegen an

Fruchtgemüse stand von Anfang an unter Druck. Billige Einfuhren aus Holland und Spanien zogen die Preise besonders bei Cocktailtomaten nach unten, da deren Anbau in Holland stark ausgeweitet wurde, so der Vorsitzende. Bei Hagelschauern in Holland und am Niederrhein wurden rund 200 Hektar Gewächshäuser zerstört, dadurch stiegen die Preise für Gurken kräftig an.

Die Nachfrage nach regionalen Produkten halte nach den Worten von Jürgen Böhm weiterhin an. Neue Kulturen wie Staudensellerie werden angebaut, hier sei sicherlich noch mehr möglich. Durch den Mindestlohn werde es bei manchen Kulturen langsam eng. So beispielsweise bei den Einlegegurken bei Kühne, die nächstes Jahr in Bosnien angebaut werden – mit Sicherheit nicht die letzte Kultur, die nach Osteuropa abwandert, so Böhm.

„Die Düngeverordnung ist in Kraft, was auf uns zukommt, wird die Umsetzung erst noch zeigen. Auf jeden Fall noch mehr Bürokratie, wie neuerdings Aufzeichnungen bei der Zertifizierung über die Beregnung oder das Wetter beim Pflanzenschutz“, sagte Böhm. Niemand spritze, wenn der Wind pfeift oder die Temperaturen auf 30 Grad steigen.

Bürgermeister Horst Reuther ging in der Versammlung auf den schlechten Zustand der Flurbereinigungswege der Albertshöfer Gemarkung ein. Wie er sagte, sollen diese jährlich in Teilstücken repariert werden. Er appellierte an die Gärtner, auf die Wege aufzupassen.

Dr. Andreas Becker, Leiter der Gartenbauakademie Veitshöchheim informierte in einem Referat über Kundenorientierung in Produktionsbetrieben: „Erkennen Sie Ihre Stärken und bauen Sie diese aus – denn heute ist der Kunde der wichtigste Mitarbeiter im Betrieb.“

2018 Festzug und Kreisheimattag

Bereits jetzt laufen die Planungen für die erstmals urkundliche Erwähnung der Gärtnergemeinde. Diese jährt sich 2018 zum 700. Mal. Der Beitrag der Gärtner hierzu wird Ende April/Anfang Mai ein Tag der offenen Tür sein. Anfang August wird der Kreisheimattag mit einem historischen Festzug in Albertshofen stattfinden, die Gärtner beteiligen sich mit einem Gemüsewagen am Umzug. Außerdem findet ein Gemarkungsumgang statt, sagte Vergnügungswart Christian Gimperlein. Weiter sind heuer folgende Veranstaltungen geplant:

11. Februar Ausflug nach Röthlein mit Betriebsbesichtigungen; 25. Februar Flursäuberung, 11. März Weinprobe und Flurgang am 22. Juli.