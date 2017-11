1 / 1

Foto: Foto: Andreas Brachs

Eine gute Tat: Die Marktbreiter Firma GOK spendete je 5000 Euro an die Realschule Marktbreit und an die Berufsschule Kitzingen. Mit dem Geld soll die Digitalisierung des Unterrichts vorangebracht werden. Die Schecks überreichten namens der GOK-Geschäftsführung Dieter Kleine, Gerald Unger und Maria Kleine (Mitte von links) an Vertreter der Schulen.