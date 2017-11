MARKTBREIT vor 31 Minuten

GOK fördert Digitalisierung an Schulen

Mit je 5000 Euro unterstützt die Marktbreiter GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG zwei Schulen auf ihrem Weg der Digitalisierung. Zwei entsprechende Schecks gingen in dieser Woche an die private Leo-Weismantel-Realschule in Marktbreit und an die Berufsschule in Kitzingen/Ochsenfurt.