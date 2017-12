SCHWARZACH vor 1 Stunde

Fußgänger nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 73-jähriger Rentner mit seinem Opel Zafira die Staatsstraße von Schwarzach kommend in Richtung Volkach. Auf Höhe der Einmündung nach Nordheim schob ein 59-jähriger Mann von der Kanalbrücke kommend sein Fahrrad über die Fahrbahn. Dabei wurde er von dem Autofahrer übersehen und frontal erfasst. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger auf die Straße geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Er musste zur Behandlung in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Eine siebenjähriges Kind im Pkw trug leichte Verletzungen davon. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeibericht auf 2100 Euro. Die Feuerwehr Volkach war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und leuchtete die Unfallstelle aus und regelte den Verkehr. Ferner wurde zu Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.