KITZINGEN vor 1 Stunde

Fußgänger angefahren

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Schmiedelstraße in Kitzingen überquerte am Mittwochvormittag eine 37-jährige Fußgängerin den Kreuzungsbereich. Eine aus der Moltkestraße herannahende 30-jährige Autofahrerin übersah die Fußgängerin und fuhr sie an. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und musste vorsorglich in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizeibericht auf 1500 Euro.