PRICHSENSTADT vor 31 Minuten

Funkampeln entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein bisher unbekannter Täter zwei Ampeln einer Lichtzeichenanlage, die an der Straßenbaustelle der Bundesstraße 286 bei Neuses am Sand aufgestellt waren. Dies teilt die Polizei mit. Neben den funkgesteuerten Ampeln der Marke Fabema wurden auch die Batteriekästen mit den Akkus im Gesamtwert von 7000 Euro mitgenommen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 1410.