Für jeden ist etwas dabei

Kaum sind die Pfingstferien vorbei, richtet sich der Blick schon wieder auf die nächsten Ferien. Für alle Kitzinger Kids ist dann viel geboten. Das Ferienprogramm der städtischen Jugendarbeit steht. Und das Schöne für alle Eltern: Das Anmeldeverfahren hat sich vereinfacht.

Jochen Kulczynski blättert in dem 26 Seiten starken Heftchen. Eine Menge Angebote sind darin aufgelistet. Für Kinder zwischen sieben und 13 Jahren genauso wie für Jugendliche bis 18 Jahren. „Toll, dass die Vereine und Institutionen in Kitzingen jedes Jahr so viele Angebote auf die Beine stellen“, freut er sich.

Alle bisherigen und alle möglichen Mitstreiter schreiben Kulczynski und seine Mitarbeiter Jahr für Jahr an. Der Rücklauf ist enorm. Von den örtlichen Sportvereinen über die Fitnesscenter bis hin zu Kitzinger Firmen reichen die Anbieter. Zum ersten Mal ist heuer der Golfclub mit von der Partie. „Hoffentlich ruinieren unsere Kids die Anlage nicht“, unkt Kulczynski mit einem Schmunzeln.

Er freut sich vor allem wieder auf die drei Tage Zirkus mit dem Duo Schenkspaß und Team. Am Ende steht, wie jedes Jahr, eine Live-Aufführung für Eltern und Freunde im Zelt am Mainufer. Spannend ist erfahrungsgemäß auch der „Chaostag“, an dem die Kinder ihre Geschicklichkeit, Cleverness und Teamfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Am Ende der sechs Stunden sind alle Beteiligten – ob groß oder klein – richtig platt.

Etwa 200 Teilnehmer hat Kulczynski im letzten Jahr gezählt, die meisten sind zwischen sieben und zehn Jahre jung. Bei den Jugendlichen, zwischen 13 und 18 Jahre, laufen die meisten Anmeldungen erfahrungsgemäß fürs Wasserskifahren und „Stand Up Paddling“ ein. Die „großen Fahrten“, beispielsweise in die Bavaria Filmstadt oder ins Palmbeach, sind in der Regel auch immer schnell ausgebucht. „Noch ist allerdings Zeit“, beruhigt Kulczynski. Und das gilt auch für den Ferienpass. Der kann – genauso wie die Betreuungsangebote – ab dem 26. Juni auch online gebucht werden. Unter www.jungstil-kitzingen.de kommen alle Eltern mit wenigen Klicks zu den gewünschten Angeboten. Und ersparen sich damit lange Wartezeiten bei der Anmeldung oder Fahrten in die Kitzinger Innenstadt.

6278 „junge Kitzinger“ fallen übrigens in die Zielgruppe von jungStil. 2060 von ihnen werden durch den Ferienpass angesprochen. Die genauen Zahlen sehen wie folgt aus: Es gibt 1455 Kitzinger von null bis sieben Jahre, 2060 von sieben bis 18 Jahre und 2763 von 18 bis 27.

Weitere Informationen zum Ferienpass und zum Ferienprogramm gibt es auf www.jungstil-kitzingen.de