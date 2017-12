Für Kriegsgräber

(bag) Der 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt alljährlich für die Millionen Gräber gefallener deutscher Soldaten in aller Welt, er forscht nach ihren Gräbern und sorgt für die Umbettung in große Sammelfriedhöfe. Im vergangenen Jahr fanden mehr als 25 000 Umbettungen statt, in vielen Fällen erfuhren Angehörige erst jetzt vom Verbleib Vermisster. Vor zwei Einkaufsmärkten in Wiesentheid unterstützten Bürgermeister Werner Knaier (links) und Initiator Heinrich Wörner (rechts) Gerhard Bauer von der Reservistenkameradschaft Kitzingen. In zwei Stunden kam die Summe von 460,07 Euro zusammen.