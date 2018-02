Führungswechsel nach 33 Jahren

Generationenwechsel im Großlangheimer Schützenverein: Bei der Hauptversammlung am Freitag stellte Schützenmeister Walter Haupt nach 21 Jahren sein Amt zur Verfügung. Insgesamt war er sogar 33 Jahre aktiv, seit 37 Jahren ist er im Verein.

Fit für die Zukunft

Seit seinem Amtsantritt 1997 wurden große Renovierungen am Schützenhaus vorgenommen. Zudem war der Verein Gastgeber großer Wettbewerbe wie dem Gauschießen 2005. Als einer der ersten Vereine in der Umgebung haben die Großlangheimer eine elektronische Schießanlage installiert und so den Verein fit für die Zukunft gemacht.

Schützenkönig fehlt noch

Aber Walter Haupt war auch sportlich immer aktiv und unterstützt auch jetzt noch die Jugendarbeit des Vereins. Nur ein sportliches Ziel hat er in all den Jahren nicht erreicht: Ihm fehlt noch der Titel des Schützenkönigs. Aber – so bemerkte sein Nachfolger Gerhard Heinlein augenzwinkernd – wenn jetzt die Bürde des Vorsitzenden nicht mehr auf seinen Schultern liegt, klappt das ja vielleicht bald.

Breit aufgestellt

Den neuen Schützenmeister Heinlein unterstützt ab sofort sein Stellvertreter Michael Sterk. Außerdem wurden Kassiererin Karin Rickel, Sportwart Klaus Rickel und Schriftführerin Heike Sterk jeweils im Amt bestätigt. Den Ausschuss bilden Elmar Endres, Matthias Mader, Christine Rickel, Walter Haupt, Dieter Will und Matthias Will, Kassenprüfer bleiben Matthias Will und Elmar Endres.

Erfolgreiches Jahr

Hinter dem Verein liegt ein erfolgreiches Jahr: Nahezu alle Mannschaften haben gute Erfolge eingefahren und mit Robin Veres stellte man schon zum zweiten Mal in Folge gar den Gaujugendkönig. Jugendleiter Dominik Sterk zeigte sich darüber besonders erfreut, machte aber auch klar, dass er für eine erfolgreiche Jugendarbeit dringend Verstärkung brauche.

Seine bisherigen Mitstreiter waren Gerhard Heinlein und Michael Sterk - die neuen Vorsitzenden. Zwar sei vorerst eine Gruppe älterer Schützen eingesprungen, aber das könne keine Dauerlösung sein. Lob kam von Bürgermeister Karl Höchner. Vor allem für die jahrzehntelange Arbeit von Walter Haupt: Er hinterlasse ein wohlbestelltes Haus und habe in all der Zeit hervorragendes geleistet.