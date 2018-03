HAAG vor 58 Minuten

Fuchs ausgewichen und Leitplanke gerammt

Am späten Dienstagabend fuhr eine 64-jährige Autofahrerin in Geiselwind auf dem Flurweg in Richtung Haag. Als ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte, wich die Frau aus und stieß gegen die dort verlaufende Leitplanke. Schaden laut Polizeibericht: 8000 Euro.