Frühlingsmarkt lockte die Besucher an

Der Palmsonntag ist in Wiesentheid der Tag des Frühlingsmarktes. Zum 27. Mal hatten die Einzelhändler und Gewerbetreibenden eingeladen, sich beim Bummel im Ortskern die Stände anzuschauen und sich in den Geschäften zu informieren.

Auch im Gewerbegebiet im Wiesentheider Süden herrschte reger Betrieb, denn auch dort öffneten die Geschäfte ihre Türen.

An vielen Stellen gab es ein Extra-Programm mit Musik und Unterhaltung. Eines stimmte in jedem Fall: das Wetter. Die Frühlingssonne sorgte den ganzen Tag über für angenehme Temperaturen. Darüber freute sich Peter Fechner vom Wiesentheider Wirtschafts- und Kulturverein bei der Eröffnung am Vormittag, traditionell am Weingut Fischer in der Erweinstraße. „Das schöne Wetter haben wir nicht bestellt, wir haben es verdient.“ Fechner begrüßte zusammen mit Bürgermeister Werner Knaier und der neuen Tourismusreferentin des Marktes, Michaela Müller, die Gäste.

Peter Fechner wies nicht nur auf das Angebot des Markttages hin, sondern merkte auch an, dass es immer schwieriger werde, einen Markt in Wiesentheid zu organisieren. Das liege zum einen an der Konkurrenz in den umliegenden Orten. Zum anderen bestellten viele Kunden ihre Artikel lieber von zuhause aus. Ob das der richtige Weg sei, gab er zu bedenken. Vor Ort wisse man schließlich, was man habe und bekomme. Zum Start spielte das Orchester des Musikvereins; den ganzen Tag über wurde später an verschiedenen Stellen auch Musik geboten.