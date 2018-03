Frühlingskonzert des Chores Young Harmony

(ela) Der Kinder- und Jugendchor Young Harmony unter Leitung von Uwe Ungerer präsentiert am Samstag, 17. März, einen Querschnitt seines Repertoires bei seinem Frühlingskonzert in der Turnhalle Mainstockheim. Während der Jugendchor Arrangements bekannter Songs von Queen, Amy Winehouse oder den Beach Boys vorträgt, darf auch der Nachwuchs der Rainbow Kids und des Kinderchores mit Songs von Peter Maffay, Falco oder Katy Perry zeigen was er kann, heißt es in der Einladung. Konzertbeginn:19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.