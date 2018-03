Frühlingserwachen in Kleinlangheim

1 / 1

Foto: Foto: Winfried Worschech

(wwo) Den ersten Frühlingstag in diesem Jahr erwischten die Kleinlangheimer beim „Frühlingserwachen“ in der Kirchenburg. Das Angebot beim Markt und das Rahmenprogramm lockten viele aus nah und fern in die Burg. Eingeläutet wurde der Markt durch die Kirchenglocken und die Lieder des Schulchors. Bürgermeisterin Gerlinde Stier und Maria Wallrapp, Sprecherin der Landfrauen, begrüßten die Gäste und hoben hervor, dass mit viel Herz von Hand gefertigte Produkte ein reichhaltiges Angebot von Ostersachen, Blumen, Gestecken, Strick- und Nähwaren und verschiedensten Dekorationsartikeln darstellen. Das kulinarische Angebot ging von Brat- und Leberwürsten und Holzofenbrot bis hin zu Waffeln und Crepes, Kuchen und Torten inklusive. Die Pfarrgasssänger unterhielten mit fränkischen Liedern und für die Kinder bestand die Möglichkeit zum Ponyreiten und zum Basteln im Bürgerkeller.