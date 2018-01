Frühling in der Stadtbibliothek

1 / 1

Foto: Foto: STADTBIBLIOTHEK

Die Stadtbibliothek Volkach verabschiedet sich mit einer Ausstellung mit Schmetterlingszeichnungen von Martina Zwanziger vom Winter. Die Volkacher Künstlerin zeichnet mit Farbstiften, Bleistift und mit Tuschestift detailgetreu nach der Natur. Insekten und Pflanzen sind ihre bevorzugten Motive, wobei die Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian ihr ein großes Vorbild ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung ist von Montag, 5. März bis Freitag, 6. April während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Volkach zu besichtigen. Ergänzend werden in der Bibliothek auch Bücher rund um das Thema Schmetterlinge bereitgestellt. Außerdem findet am Dienstag, 13. März, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr ein Workshop für Kinder von fünf bis zehn Jahren mit Malen, Basteln und Wissensvermittlung über die Entwicklung der Schmetterlinge statt. Anmeldung zum Kinderworkshop in der Stadtbibliothek zu den Öffnungszeiten oder unter stadt-bibliothek@volkach.de.