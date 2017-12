Friedrich Popp und Petra Karl zielten am besten

Beim Päckchenschießen ließ die Schützengesellschaft Mainstockheim das Vereinsjahr ausklingen.

Die Tradition des „Wichtelns“ wird dort seit Jahren mit einem Wettbewerb verbunden, ist der Mitteilung an die Presse zu entnehmen. Von einem „vorweihnachtlichen Spaß für Jung und Alt“ schreibt die Gesellschaft.

33 Teilnehmer fanden sich ein, von denen sich 28 am Päckchenschießen versuchten. Am besten zielten hier Friedrich Popp, Petra Karl und Lea Meindl, die somit auch die ersten drei Päckchen bekamen.

Auch verwirklichte die Sportleitung diesmal eine besondere Idee für die obligatorische Weihnachtsscheibe. Mit einer handgemalten Winterlandschaft sowie bemalten Steinen und einigen Zweigen wurde aus unscheinbaren Materialien ein wunderschön pfiffiges Gesamtbild, so die Meldung außerdem. Mit nach Hause nehmen durfte Petra Karl die Scheibe, die bereits in ihrer aktiven Zeit in den Mannschaften einige Erfolge feierte. Sie gewann vor dem Jung-Schützen Horst Kis sowie dem Vorjahresgewinner Felix Meindl.