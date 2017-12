Friedhofskreuz renoviert

Am 1912 gestifteten Steinkreuz im Großlangheimer Friedhof nagte der Zahn der Zeit; außerdem wurde es vom Wurzelwerk eines benachbarten Baumes in Mitleidenschaft gezogen Restaurator Thomas Keßler aus Stangenroth hat es renoviert.

Zu den Gesamtkosten von rund 10 000 Euro, zu denen auch die Korrektur der Neigung des Kreuzes gehörte, hat die Raiffeisenbank Kitzinger Land aus der Genossenschaftsstiftung am Schwanberg 3000 Euro und aus dem Reinertrag des Gewinnsparvereins 2000 Euro gespendet.

Bei der Scheckübergabe dankte Großlangheimer Bürgermeister Karl Höchner für die Spende und sagte, er sei überzeugt, dass das Steinkreuz auch in den kommenden Zeiten Generationen von Friedhofsbesuchern ein Zeichen der Hoffnung, des Friedens und der Erlösung sein werde.

Raiffeisenbank-Vorstandsvorsitzender Albrecht Hack hatte neben dem Scheck auch die Botschaft parat, dass durch den Verkauf des Warenlagers in Großlangheim ein Teil dieses Erlöses und somit 60 000 Euro in die Stiftung einfließen werden. Damit vergrößere sich der Grundstock der Stiftung auf 300 000 Euro, was letztendlich den Gemeinden zugute komme.

Zur Scheckübergabe im Großlangheimer Friedhof hatten sich Stiftungsvorstandsmitglied Rouven Lewandowski, Stiftungsvorsitzender Norbert Droll, Vorstandsvorsitzender Albrecht Hack, Bürgermeister Karl Höchner und die Stiftungsräte Helmut Dürr und Heinrich Hörner eingefunden.