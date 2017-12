Am Sonntag, 17. Dezember, wird unter dem Motto „Frieden: Auf den Weg zum Frieden“ auf dem Schwanberg das Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben. Der Open-Air-Stationenweg beginnt um 16 Uhr vor der St. Michaels-Kirche. An vier Stationen hat das ökumenische Vorbereitungsteam Interaktives und Nachdenkliches rund um das Jahresmotto vorbereitet.

Wer das Friedenslicht mitnehmen will, wird gebeten, ein Windlicht oder eine Laterne mitzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. An der letzten Station wird zu Tee und Lebkuchen eingeladen. Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen.