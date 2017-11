NORDHEIM vor 58 Minuten

Friedel Roßdeutscher verstarb mit 97 Jahren

Friedel Roßdeutscher, geborene Burkard aus Nordheim, verstarb im Alter von 97 Jahren. Die älteste Einwohnerin der Winzergemeinde zeigte schon in ihrer Jugendzeit großes Interesse am Weinbau und arbeitete in diesem Beruf bis ins hohe Alter. Neben dieser Tätigkeit lag der Winzerin vor allem die Fürsorge um ihre Familie am Herzen. Seit 1975 lebte sie zusammen mit dem 1989 verstorbenen Ehemann Otto Roßdeutscher im Hause ihrer Tochter Irmtraud und deren Ehegatten Hans. Sechs Enkel mit Partner und dreizehn Urenkel sorgten für Kurzweil im Leben von Roßdeutscher, die in den letzten beiden Jahren von ihren Töchtern Irmtraud, Inge und Ilse sowie Schwiegersohn Hans betreut wurde. Um die Verstorbene trauern die Kinder Inge, Irmtraud und Ilse mit Familien. Friedel Roßdeutscher wird am Freitag, 1. Dezember, im Anschluss an den um 14.30 Uhr beginnenden Trauergottesdienst im neuen Friedhof in Nordheim beigesetzt.