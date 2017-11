Freunde des Taizé-Gebets feiern 15-jähriges Bestehen

(ela) Seit 2002 treffen sich monatlich Freunde der Taizé-Liturgie im Marienhaus Kirchschönbach – insgesamt 160 Mal. Zur 15-jährigen Feier und zugleich zum Abschluss fand im katholischen Pfarrhaus in Wiesentheid eine „Nacht der Lichter“ statt, heißt es in einer Mitteilung. Die Taize-Gesänge wurden von Matthias Berthel an der Orgel, Daniela Holzapfel mit der Gitarre und Christiane Bauer mit der Querflöte begleitet. Rita Geyer-Schneider und Diakon Karl Leierseder dankten allen Akteuren und Besuchern. Den Abschluss bildete eine Agape-Feier mit Begegnung.