Freude über den ersten Platz bei der Sammlung

(-tl) Die Grundschule Hellmitzheimer Bucht freut sich auch in diesem Jahr wieder über den ersten Platz bei der Sammlung des Schullandheimwerkes in Unterfranken. Bei einer Feierstunde im Wirsberg-Gymnasium in Würzburg wurden die besten Sammler aus dem Landkreis Würzburg und dem gesamten Regierungsbezirk Unterfranken vom Regierungspräsidenten Paul Beinhofer ausgezeichnet. Beinhofer (rechts) und Jochen Heilmann vom Schullandheimwerk Unterfranken (hinten links) dankten den fleißigen Sammlern. In der Mitte Matthias Schuhmann, Rektor der Grundschule Hellmitzheimer Bucht. Eine Delegation von sechs Schülerinnen und Schülern mit ihrem Schulleiter nahmen Urkunde und einen Gutschein über 50 Euro für weitere Schullandheimfahrten entgegen. Neben der Einersheimer Grundschule belegte die Grund- und Mittelschule Volkach den zweiten und die Grundschule Kitzingen-Siedlung den dritten Platz im Landkreis Kitzingen.