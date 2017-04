Freizeitbusse wieder auf Erfolgstour

Rund 8500 Fahrgäste haben im vergangenen Jahr ihr Auto am Wochenende stehen lassen und die öffentlichen Freizeitbuslinien an der Volkacher Mainschleife genutzt. Auch in diesem Jahr sind das Mainschleifen-Shuttle (Freizeitlinie 106) und der Mainschleifen-Express (Freizeitlinie 107) wieder unterwegs. Am Donnerstagabend gaben die Vertreter der beteiligten Landkreise, die Bürgermeister der Kommunen und die Busunternehmer am Volkacher Busbahnhof den Startschuss für die beiden Freizeitbusse.

Los geht?s am 1. Mai. Dann startet der Mainschleifen-Express in die neue Saison. Die Linie 107 ist samstags, sonn- und feiertags Bindeglied zwischen dem Bahnhof Kitzingen und den Orten Dettelbach, Schwarzach, Sommerach, Nordheim, Volkach. Ab 5. Mai fährt das Mainschleifen-Shuttle (Linie 106) in seiner zehnten Saison bis 8. Oktober an den Wochenenden 15 Orte an der Mainschleife an. Die Kommunen setzen mit Blick auf die Mobilität der Einheimischen und der Gäste weiter auf die Freizeitbusse.

Fahrten bis November

Die Landkreise Kitzingen, Würzburg und Schweinfurt unterstützen den touristischen Freizeitverkehr mit einem Defizitausgleich zwischen 50 und 66 Prozent. „Die Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Wein- und Kulturlandkreis“, sagte Landrätin Tamara Bischof. Der Mainschleifen-Express verkehrt bis Mittwoch, 1. November. Hier beteiligt sich der Landkreis Kitzingen mit 50 Prozent an den Kosten für den Bahnzubringer-Bus zwischen der Mainschleife und der Kreisstadt Kitzingen. Insgesamt investieren Landkreise und Kommunen heuer rund 80 000 Euro in die öffentlichen Freizeitbuslinien. Wer ein VGN-Ticket (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) besitzt, kann den Mainschleifen-Express kostenfrei nutzen. Das Mainschleifen-Shuttle bietet attraktive Tarifangebote für Einzelfahrten, Tagestickets und Familienkarten.

Am gewohnten Fahrplan ändert sich nichts. Nur für die Freizeitlinie 107 gibt es bis Mitte Juni einen Sonderfahrplan. Der Hintergrund sind Bauarbeiten an der Bahnstrecke Nürnberg/Würzburg. „Wir setzen auf die bewährten Buseinsatzzeiten, damit sich die Fahrgäste nicht neu orientieren müssen“, erklärte Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger, der die Shuttle-Linien mit den Busunternehmern organisiert.

Kostenlose Fahrpläne

Damit man weiß, wann ein Bus unterwegs ist, gibt es in allen beteiligten Gemeinden kostenlose Fahrpläne. Neu ist der Faltplan „Mainschleife mobil“, der alle Linien, samt Mainschleifenbahn, Taxis und Mainfähren in einem Prospekt vereint. 13 000 Haushalte entlang der Strecke werden diesen Fahrplan in Kürze im Briefkasten haben. Drei Festveranstalter aus Nordheim, Sommerach und Volkach bieten eine Spätfahrt ab Mitternacht für Nachtschwärmer an. Es gibt auch wieder Gästeführer-Touren mit dem Mainschleifen-Shuttle. Seinen Blick richtet Maiberger derweil schon nach vorne, denn für das Mainschleifen-Shuttle läuft Ende des Jahres die Konzession aus. „Wie es weitergeht, werden Gespräche in den kommenden Monaten zeigen“, so Maiberger.

Landkreise und Kommunen seien sehr daran interessiert, den öffentlichen Freizeitlinien-Verkehr aufrechtzuerhalten. „Die Frage ist nur, mit welchem Konstrukt alles unter einen Hut zu bekommen ist“, erklärte der Organisator seine Hausaufgaben für die nächsten Monate.

Einzelheiten zum Fahrplan gibt es im Internet unter www.volkach.de