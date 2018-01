Freitags-Fragen: Die lustige Seite des Februar

Reden wir also darüber, was der eisige Geselle in den nächsten Wochen mit uns noch so alles vorhat. Ein Teil der Antworten sind dem 100-jährigen Kalender entnommen.

Frage: Grüne Weihnacht, zweistellige Temperaturen – so dolle war es bisher ja noch nicht mit Ihnen?

Väterchen Frost: Das stimmt wohl. Es lässt sich nicht leugnen: Ich war wohl etwas nachlässig – aber dafür gibt es einen späten Frühling.

Reden wir erst mal über den Januar . . .

Väterchen Frost: Wenn Sie auf Schnee warten: Das wird nichts, es ist eher trocken und einigermaßen kalt.

Einigermaßen – da weiß wieder jemand nicht, was er will! Nur zur Erinnerung: Sie sind der Winter!

Väterchen Frost: Ich muss gestehen: Auch im Februar ist das zunächst so, der ist am Anfang schön und lustig.

Puuuh, so etwas nennt sich Winter! Klingt eher nach Weichei!

Väterchen Frost: Von wegen: Vom 12. bis 17. Februar gibt es Schnee und Wind.

Beeindruckt jetzt nicht so sehr!

Väterchen Frost: Abwarten. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken: Danach herrscht bis zum Monatsende überaus kaltes Wetter.

Hört sich tatsächlich nach Winter an! Auf was dürfen wir uns im März einstelle?

Väterchen Frost: Ein bisschen von allem: Erst friert es, dann ist es bald wieder warm, bald wieder frostig bei rauer Luft.

Wie sieht Ihre Abschiedsvorstellung aus?

Väterchen Frost: Da kommt noch was! Am 4. April gibt es Schnee. Damit nicht genug: Am 21. herrschen raue Winde, es folgen Reif und Frost.

Ein Blick voraus: Wann sehen wir Sie Ende des Jahres wieder?

Väterchen Frost: Schon sehr bald, es wird ein Frühstart. Ab dem 11. November schneit es jede Tag ein bisschen bis zum Monatsende. Und es wird sehr kalt.

Das könnte ein Winter werden, der seinen Namen verdient!

Väterchen Frost: Das will ich meinen! Nur so viel: Auch im Dezember fällt jeden Tag Schnee!