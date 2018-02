Freisitz nun doch genehmigt

Im August vorigen Jahres hatte der Bauausschuss in Prichsenstadt noch einen Bauantrag für einen Freisitz an der Eventscheune des Hotels Freihof mit 3:2 Stimmen abgelehnt. Der Hauptgrund: die Räte hatten den Freisitz nicht als Schank- und Speisewirtschaft, sondern als Vergnügungsstätte gesehen.

Diese Auffassung teilt das Landratsamt Kitzingen nicht, sondern stufte den dortigen Freisitz schon als „Schank- und Speisewirtschaft innerhalb eines Dorfgebietes“ ein.

Somit war der Stadtrat aufgefordert, erneut Stellung zu nehmen, und in der Sitzung am Donnerstagabend erteilte das Gremium nach intensiver Diskussion mehrheitlich dem Bauvorhaben sein Einvernehmen.

Daran sind schon seitens des Landratsamtes einige „konkrete und kontrollierbare Festlegungen zum Betrieb der Eventscheune“ geknüpft, bei deren Missachtung Bußgelder verhängt werden können. In die Südseite der Eventscheune muss eine Schleusentür eingebaut werden, die als einzige während Veranstaltungen genutzt werden darf.

Schleusentür

Unter einer Schleusentür versteht das Landratsamt „zwei Türen, zwischen denen sich ein kleiner Raum (Windfang) befindet. Eine der beiden Türen ist immer geschlossen, wodurch weniger Geräusche nach außen gelangen. Andere Eingänge dürfen auf der Süd- und Ostseite des Gebäudes während Veranstaltungen nicht benutzt werden“.

Weiterhin müssen die Fenstergriffe im Innenbereich an der Ost- und Südseite abmontiert werden, und im Außenbereich dürfen keine Musik- und Sprachverstärker eingesetzt werden. Insbesondere wegen der Lautstärke und nächtlichem ruhestörendem Lärm weiß die Stadt über zahlreiche Anzeigen bei der Polizei.

Diese Auflagen müssen innerhalb eines Monats „nach Eintritt der Rechtsverbindlichkeit der Entscheidung“ umzusetzen. Weiter heißt es: „Die Raucher sind zwischen 22 und 6 Uhr auf den öffentlichen Weg nördlich der Scheune zu verweisen.“

Der Stadtrat hätte gern noch eine weitere Auflage erteilt, sagt Bürgermeister René Schlehr. Sie betrifft den Parkplatz des Freihofes auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage. Der Rat sieht den Weg als „nicht ausreichend beschildert, schlecht beleuchtet und zu Fuß nicht sicher erreichbar“ an.

Nicht ganz ungefährlich

Um vom Parkplatz zum Freihof zu gelangen, „müssen die Gäste an der Staatsstraße in Richtung Neuses am Sand an der Leitplanke entlang gehen, was nicht ganz ungefährlich ist“, so der Bürgermeister. Der Rat nahm die Auflagen des Landratsamtes mit in sein Einvernehmen zur Baugenehmigung auf und hofft, dass das Landratsamt die Parksituation und den Weg dorthin ebenfalls bei seiner Genehmigung berücksichtigt.