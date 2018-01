Freilaufende Tiere sorgen für Gefahr

Ein Thema, das in Abtswind anscheinend schon länger für Probleme sorgt, wurde im Gemeinderat angesprochen. So monierte Ratsmitglied Hermann Höfer, dass zuletzt wieder häufiger frei laufende Tiere eines Landwirts im Bereich der Aussiedlerhöfe zwischen Abtswind und Rüdenhausen nicht nur weiden würden. Die Rinder hätten auch mehrfach die Kreisstraße überquert, was sehr gefährlich sei. Höfer sprach von zwölf bis 14 Rindern, die dort bisweilen unterwegs seien.

Bürgermeister Jürgen Schulz nannte das Ganze „ein leidiges Thema“, das ihm auch von anderer Stelle zugetragen worden sei. Der betreffende Fall sei bekannt. Bürgermeister Schulz sicherte zu, dass er in der Angelegenheit prüfen werde, ob hier nicht die Polizei, oder das Landratsamt einschreiten könne und sich der Sache annimmt.

Außerdem wurden in der Sitzung weitere Punkte zum Thema Schwimmbad besprochen. So gewährte der Gemeinderat der Abtswinder Schwimmbad-Initiative einen Zuschuss von 2500 Euro, die sie als Ausgleich für die im vergangenen Sommer geleisteten fast 400 Aufsichtsstunden im Bad erbaten. Dafür bedankte sich der Bürgermeister, wie auch für die finanzielle Unterstützung des Vereins. Dieser stellte nämlich 5000 Euro als Spende zum Kauf eines Sonnensegels im Bereich des Bades zur Verfügung.

Dazu erwähnte Bürgermeister Schulz, dass verschiedene Reparaturen im Bad anfielen. Insgesamt sind rund 3000 Euro fällig, um einen Bautrockner anzuschaffen, sowie einen Filter und einen Pumpenschacht zu reparieren. Der Gemeinderat hatte keine Einwände. Beim Punkt Vergaben erwähnte der Bürgermeister, dass die Gemeinde die Elektroarbeiten im Zuge der Rathaussanierung an die örtliche Firma Layh für einen Preis von 31 000 Euro vergehen hat. Den Auftrag zur Planung für die Verbindungsspange zur B 286 erhielt das Büro der Planungsschmiede Braun für 39 548 Euro.