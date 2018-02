Freier Eintritt ins Stadtmuseum

Am zweiten Tag der laufenden Haushaltsberatungen im Kitzinger Stadtrat stand der Verwaltungsetat auf der Tagesordnung. Dabei richtete der Stadtrat seinen Fokus auf das Städtische Museum in der Landwehrstraße.

Auf den Tisch gebracht hatte Manfred Marstaller (UsW) das Thema. Für das Jahr 2018 hatte Museumsleiterin Stephanie Falkenstein einen um rund fünf Prozent geringeren Bedarf von 226 000 Euro angemeldet. Vorab informierte Verwaltungsleiter Ralph Hartner, dass es in der Stadtratssitzung am 15. März Gelegenheit gebe, die Belange des Museums ausführlicher zu diskutieren. Klaus Christof (KIK) regte an, das Eintrittsgeld zu streichen, da offensichtlich die Einnahmen hieraus in keinem Verhältnis zu den anfallenden Kosten stünden. „Vielleicht gehen mehr Leute rein, wenn der Eintritt frei ist“, vermutete er.

Offenen Türen eingerannt

Mit seinem Vorschlag rannte Christof offene Türen ein. „Wir hatten das auch schon überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn ergeben würde“, meinte Oberbürgermeister Siegfried Müller, nachdem die Eintrittsgelder nicht einmal die Personalkosten decken würden.

Hartner berichtete, dass es mehrere positive Gespräche mit der Museumsleitung gegeben habe: „Was aus diesem Ein-Frau-Betrieb rauskommt, ist ganz beachtlich.“ Dennoch sehe er das Dilemma, sich dabei zu übernehmen. Gemeinsam sei deshalb bereits beschlossen worden, dass es keine museumsfremden Veranstaltungen wie Konzerte mehr gebe.

Auswertung läuft

Die Ergebnisse eines in Kürze vorliegenden Fragebogens sollen in die künftige Ausrichtung des Stadtmuseums einfließen. Andreas Moser (CSU) wünschte sich „Informationen darüber, wie sich die Besucherzahlen bei freiem Eintritt entwickeln“. Seine Befürchtung, dass mit dem Wegfall auch Wertschätzung verloren gehe, widersprach Hartner: „In Großbritannien ist der Eintritt zu allen Museen frei, darunter befinden sich einige Juwelen.“ Als weiteres Beispiel führte Müller die World-Press-Ausstellung in der Rathaushalle an und bat zur Abstimmung: Einstimmig sprach sich der Stadtrat für den kostenlosen Eintritt aus.

Konstanter Haushalt

Mit 53,5 Millionen Euro bleibt der Verwaltungshaushalt nahezu konstant, informierte Stadtkämmerin Monika Erdel. Die 25 einzelnen Budgets passierten den Stadtrat einstimmig. Einen bedeutend positiven Beitrag zum Haushalt liefern die Verkehrsüberwachung mit einer kalkulierten Einnahme von rund 300 000 Euro und Abwasserbeseitigung mit 650 000 Euro, alle anderen Positionen erwirtschaften ein Defizit. 31,7 Millionen Euro erhält die Stadt durch Steuern, vor allem Gewerbe- und Einkommenssteuer. Mit fast 60 Prozent stellen sie die größte Einnahmequelle dar.

Die offizielle Verabschiedung des Etats für das Jahr 2018 mit der Haushaltsrede des Oberbürgermeisters und den Stellungnahmen der Fraktionen findet in der Sitzung des Stadtrats am 22. März statt.