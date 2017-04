Freie Fahrt für die 11. Prichsenstadt Classics

Wein, Musik und schöne Autos – am kommenden Wochenende, 29. und 30. April, läuft die mittlerweile elfte Auflage der „Prichsenstadt Classics“. Zwei Tage lang steht die malerische Altstadt von Prichsenstadt ganz im Zeichen von Oldtimern.

Am Samstag starten die gemeldeten Fahrzeuge auf eine gut vierstündige Ausfahrt durch Gerolzhofen, Grettstadt, Oberschwappach, Zeil am Main, Ebrach und Geiselwind zurück nach Prichsenstadt, am Sonntag werden wieder hunderte Oldtimer in der Altstadt ausgestellt.

Kein Geheimtipp mehr

Schon längst sind die „Prichsenstadt Classics“ kein Geheimtipp mehr, sondern gehören fest in den Jahreskalender der Liebhaber gepflegter Oldtimer. Und das nicht nur in Unterfranken, sondern weit über die Grenzen hinaus, wie die Autokennzeichen der Vorjahre verraten.

Söder kommt zum Kurzbesuch

Schirmherr in diesem Jahr ist Bayerns Finanzminister Markus Söder, der allerdings nicht, wie noch im Vorjahr die Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die Fahrzeuge bei der Zieleinfahrt abwinken wird. Er kommt zu einem kurzen Besuch ab 18 Uhr, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein und nimmt anschließend an der Abendveranstaltung in die Kutschenremise im Gasthof Storch teil, bei der auch die ersten drei Preise vergeben werden, bevor Kabarettist Ottmar Schmelzer auftritt.

Weitere Ehrengäste des Abends sind Gerlinde Heßler (die „Hermine“ von „Hermann und Hermine“), die Ultramarathonläuferin Marika Heinlein, Bundesminister a. D. Michael Glos, CSU Landtagsabgeordnete Otto Hünnerkopf, der Organisator der Franken-Sachs-Rallye, Karl-Heinz Schott sowie Prichsenstadts Weinprinzessin Hanna Bausewein.

Durch die Landschaft Weinfrankens

Die gut 120 Kilometer lange Rallye selbst, gewohnt gut ausgearbeitet und überwacht von Gerda und Helmut Fischer, führt die Fahrer durch die Landschaft Weinfrankens, durch beschauliche, historische Städtchen und Dörfer. An zwei Stationen werden die Fahrzeuge von Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger vorgestellt, und zwar in Zeil am Main und beim Zieleinlauf in Prichsenstadt.

Unterwegs warten auf die Fahrer an den einzelnen Stationen unterschiedliche Aufgaben, über deren Inhalt sich Organisator Hermann Beetz in tiefes Schweigen hüllt. Nur soviel sei verraten: sie stellen keine größeren Herausforderungen dar, sondern sollen den Fahrern einfach nur Spaß machen.

Um 9 Uhr werden die Autos präsentiert

Am Sonntag werden ab 9 Uhr die Oldtimer-Fahrzeuge in der historischen Altstadt präsentiert. Essen und Trinken bieten die ortsansässigen Gastronomen und Winzer an insgesamt 14 „Stationen“ in der Altstadt und dreien außerhalb an (Neuses am Sand und Kirchschönbach).

Die Nachtwächter machen den Tag zur Nacht und führen die Gäste durch die Altstadt, Landsknechte und Damen in Kostümen verschiedenster Epochen sind ebenso zu bewundern wie die stimmungsgeladene Musik der Rossinis, die wieder am Karlsbrunnen in der Altstadt aufspielen werden.