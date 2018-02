Freie Bahn für den Waldkindergarten

Auf den ersten Blick liest sich der Tagesablauf eines ganz besonderen Kindergartens in Volkach wie der eines jeden Kindergartens: Nach dem Morgenkreis Freispiel und gemeinsames Frühstück, dann ein Angebot, Schlusskreis, Abholen, mit vereinzelter Nachbetreuung bis 14 Uhr. Der entscheidende Unterschied zu einem Regelkindergarten: hier dreht es sich um einen Waldkindergarten, der möglicherweise schon im Herbst seine Tür in Volkach öffnet.

Oder besser gesagt sein Domizil in einem kleinen Waldstück hinter den Erlachhöfen, in der Nähe des Trimm-Dich-Pfades ziemlich genau zwischen den Straßen nach Dimbach und Eichfeld bezieht. In der Stadtratsitzung stellten Daniela Sauerbrey und Hannah Martin von der Elterninitiative Waldkindergarten sich selbst und den Kindergarten vor – und rannten damit beim Rat offene Türen ein.

Der große Unterschied zu einem Regelkindergarten ist, dass die Kinder den ganzen Tag lang im Freien sind, bei Wind und Wetter, bei Regen und Sonnenschein, im Sommer und im Winter. Einzig wenn eine Orkanwarnung herausgegeben wird, weichen die Kinder mitsamt den Erziehern in einen Raum im katholischen Pfarrheim aus. Entsprechende Gespräche führt Bürgermeister Peter Kornell schon. Die Trägerschaft könnte die AWO in Würzburg übernehmen, und die Kosten für die Stadt halten sich in Grenzen. Dafür dürfte das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder in Volkach bald um eine Attraktion reicher sein.

Es können 20 Kinder aufgenommen werden im Alter zwischen zweieinhalb und sechs Jahren, und Sauerbrey und Martin weisen darauf hin, dass sie nicht unbedingt 20 Sechsjährige aufnehmen wollen. „Das hat was mit der sozialen Komponente zu tun“, sagt Sauerbrey, und diese soziale Komponente wird ganz groß geschrieben. Auch die Elternarbeit ist ein wichtiger Baustein, nicht nur im normalen Betrieb, sondern auch schon vorher, wenn etwa die Waldhütte für die Kinder aufgebaut werden soll. Strom und Wasser gibt es dort nicht, die Toilette ist eine Komposttoilette, als Heizung könnte ein Holz- oder Gasofen aufgestellt werden.

Ansonsten tummeln sich die Kinder in der freien Natur, machen sich je nach Wetterlage mehr oder weniger schmutzig und werden dank eines gestählten Immunsystems auch weniger krank.

Personalmäßig steht die Elterninitiative in Kontakt mit sechs Personen, darunter fünf Erzieher und zwei mit Erfahrung in Waldkindergärten. Zwei Pädagogen sollten tagsüber ständig bei den Kindern sein, allein schon wegen der Aufsichtspflicht. Hinsichtlich der Waldhütte haben schon der Bund Naturschutz, der Förster und das Landratsamt sowie das Bauamt Kitzingen und die örtliche Jagdgenossenschaft die Ampel auf Grün gesetzt. Große Zustimmung erhielt das Konzept von Ratsmitglied Dieter Söllner. Eines seiner Enkelkinder besucht den Waldkindergarten Kitzingen, und Söllner war voll des Lobes. „Da sieht man nur glückliche Gesichter“, sagte der SPD-Fraktionssprecher.

Wer sich genauer über die Elterninitiative und den Kindergarten informieren will, dem sei der nächste Stammtisch ans Herz gelegt: Montag, 26. Februar, 19.30 Uhr im Gasthaus Leipolds in Volkach. Für den 21. März ist ein Infoabend im katholischen Pfarrheim vorgesehen.