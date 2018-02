Fred Mahler tritt als Stadtrat zurück

Fred Mahler, der für die Bürgerliste (BL) im Stadtrat Volkach sitzt, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Stadtrat erklärt. Schon an der Sitzung am Montagabend (19 Uhr) wird er voraussichtlich wohl nicht teilnehmen. Weil der Rücktritt Mahlers auch Bürgermeister Peter Kornell überraschte, wird der Stadtrat erst in seiner Sitzung am 12. März über die Sache beraten.

Laut Gemeindeordnung ist es einem Ratsmitglied möglich, von diesem kommunalen Ehrenamt zurückzutreten. Im Endeffekt, sagte Kornell, „wird der Stadtrat auch zustimmen, da es eine reine Formsache ist“. Mahler tritt nach eigener Erklärung aus familiären und somit privaten Gründen zurück, er sieht sich „nicht mehr in der Lage, die Aufgabe als Stadtrat verantwortungsvoll wahrzunehmen. „Ich danke allen – insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern von Volkach und seinen Ortsteilen – für das Verständnis und wünsche ihnen und der Stadt eine gute künftige Entwicklung“, schreibt Mahler in seiner Mail.

Nachrücker ist Erich Christ

Nachrücker für Mahler ist Erich Christ, und der hat gegenüber dem Fraktionssprecher Jochen Flammersberger bereits mitgeteilt, das Amt als Stadtrat zu übernehmen. Eine Vereidigung von Christ, sagt Kornell, wäre in der Sitzung am 26. März möglich. Dann wird wohl auch über die Sitze von Mahler im Ferienausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss verhandelt werden. Seinen Posten als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Volkach wird Mahler weiterhin ausüben.