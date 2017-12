Fred Bock Ehrenkommandant und Ehrenmitglied

Beifall gab es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Kleinlangheim am Mittwochabend im Feuerwehrgerätehaus sehr oft.

Was zum einen an den Berichten der Verantwortlichen lag und zum anderen daran, dass während der Feier des 140-jährigen Jubiläums der Wehr Anfang September viele mit großem Einsatz dazu beigetragen haben, dass das Fest samt Segnung des neuen Löschfahrzeugs (HLF 10) gut über die Bühne ging.

Stehenden Beifall gab es für Fred Bock, der zum Ehrenkommandanten der Wehr und zum Ehrenmitglied des Feuerwehrvereins ernannt wurde. „Er hat so etwas wie ein Doppelleben geführt, da für ihn neben Familie und Beruf der Dienst bei der Feuerwehr an vorderer Stelle stand“, erklärte Bürgermeisterin Gerlinde Stier in ihrer Laudatio.

Zum Werdegang des Geehrten erklärte sie, dass er seit 48 Jahren bei der Kleinlangheimer Feuerwehr „der Mann für alle Fälle ist“, von 1988 bis 1998 Kommandant war und aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt nicht weiter ausüben konnte. Große Verdienste habe sich Fred Bock auch beim Bau des neuen Feuerwehrhauses erworben, das 1988 eingeweiht wurde, erinnerte sie. Besonders hob die Bürgermeisterin den Einsatz Bocks für eine stets schlagkräftige Wehr durch entsprechende technische Ausrüstung hervor. „Es ist deshalb eine Herzensangelegenheit für die Gemeinde, für diese segensreiche Tätigkeit zu danken“.

Vereinsvorsitzender Benjamin Diaz-Sanchez ging auf die Veranstaltungen ein, zu denen zum ersten Mal eine Glühnacht gehörte, die gut ankam. Einen umfangreichen Bericht über die Jubiläumsfeiern gab stellvertretender Vorsitzender Simon Link, der das Fest als „große Herausforderung“ bezeichnete, das aber dank guter Vorbereitung und mit viel Einsatz bewältigt wurde.

Viel Applaus gab es auch für Jugendwart Stefan Dietzel, der von einem ereignisreichen Jahr sprach und davon, dass die 17 Nachwuchskräfte mit viel Interesse bei den 20 Übungsabenden und den verschiedensten Veranstaltungen dabei waren. Sein Dank galt auch dem Betreuungsteam, ohne dessen Unterstützung soviel Betreuung nicht möglich sei.

Auch Kreisbrandrat Roland Eckert war vom Feuerwehrnachwuchs begeistert: „Das sind junge Leute, die bereit sind, zu helfen, was kein Handy und kein Smartphone kann.“

Kommandant Rainer Bock, seines Zeichens auch Kassier des Feuerwehrvereins, berichtete von neun kleineren Einsätzen, 14 Gesamtübungen und 21 Sonderübungen mit dem neuen Löschfahrzeug, der Erneuerung der Ausrüstung samt Einbau der Funkgeräte in die Fahrzeuge und Modernisierung der Alarmierung.

Er gab auch einen Einblick darüber, wie viel Aufwand nötig war, um das neue HLF 10 zu bekommen: „Es ist für kleinere Wehren nicht gerade einfach, so ein Fahrzeug zu beschaffen.“

Die Ärmelstreifen für 30 Jahre Dienst in der Wehr überreichte er an Bernd Hörner und Werner Krauß. Stefan Dietzel wurde zum Löschmeister und Manfred Wilhelm zum Oberlöschmeister ernannt.

Da Simon Link nach Prosselsheim zieht, wurde die Wahl eines stellvertretenden Vereinsvorsitzenden notwendig. Ohne Gegenstimme wurde Helmut Hofmann gewählt.