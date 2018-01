Der katholische Frauenbund St. Johannes und St. Vinzenz in Kitzingen lädt am Samstag, 27. Januar, zu einem gemeinsamen Frauenfrühstück mit Lesung ein. Karin Böhm trägt aus ihrem Programm „Frech-Fromm-Fränkisch“ Gschichtli und Gedichtli in fränkischer Mundart vor, heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr im Dekanatszentrum.

Anmeldung bis 24. Januar bei Brigitte Endres, Tel. (0 93 21) 2 24 38. lke