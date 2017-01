Frau in Wiesentheid fast getötet: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Vieles spricht für ein versuchtes Tötungsdelikt



Nach dem Auffinden einer schwer verletzten 22-Jährigen am Dienstagvormittag im Schlosspark Wiesentheid haben die weiteren Ermittlungen jetzt zur Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen geführt. Das berichtet die Polizei.Der 18-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Polizeibeamte brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.Die umfangreichen Ermittlungen haben bislang bestätigt, dass es zwischen dem mitbeschuldigten 19-Jährigen und der schwerstverletzten 22-Jährigen eine Vorbeziehung gab. Weitergehende Angaben können aufgrund der noch laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, teilte die Polizei am Samstag mit.Wie bereits mehrfach berichtet, hatte am Dienstagvormittag ein Spaziergänger die zu dem Zeitpunkt lebensgefährlich verletzte Frau im Schlosspark gefunden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung lieferte ein Rettungshubschrauber die 22-Jährige in ein Krankenhaus ein. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch und sie konnte auch noch nicht zu den Geschehnissen vernommen werden.Durch Befragungen und Ermittlungen verdichtete sich im Laufe des Mittwochs immer mehr der Verdacht, dass die junge Frau Opfer eines versuchten Tötungsdelikts wurde.Bis zum Mittwochabend konkretisierte sich zunächst ein dringender Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen aus dem Raum Kitzingen. Er wurde von der Kitzinger Polizei festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl anordnete.Im Laufe der weiteren Ermittlungen erhielten die Kriminalbeamten Hinweise auf einen 18-Jährigen, der ebenfalls aus dem Raum Kitzingen stammt. Dem Sachstand nach wird er dringend verdächtigt, ebenfalls in die Tat involviert zu sein. Mit den neuesten Ergebnissen ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg an, dass er ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird. Er wurde am Freitagvormittag vorläufig festgenommen.Wie die Polizei am Donnerstag vermutete, soll es sich wahrscheinlich um eine Beziehungstat handeln.Zum kompletten Artikel: Wiesentheid: Versuchte Tötung war wohl Beziehungstat