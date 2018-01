1 / 1

Foto: Foto: Rita Schiffler

Über 400 Kinder feierten mit Freunden und Eltern ausgelassen in der MusicHall in Geiselwind. Das Azubi-Team des Eventzentrum Strohofer hat die Disco laut Pressemitteilung über Wochen geplant. DJ Simon und das Animationsteam sorgten für ausgelassene Stimmung, heißt es weiter. Am 5. April wird die nächste Kinderdisco im Eventzentrum Strohofer stattfinden.