Frankenbund fehlt der Nachwuchs

Lange sitzen und rosten, wie es das Frankenlied beschreibt, mussten die Mitglieder der Kitzinger Gruppe im Frankenbund bei ihrer Jahresversammlung nicht, heißt es in einer Pressemitteilung. „Nachdem in diesem Jahr keine Wahlen anstehen, freue ich mich über jeden, der gekommen ist und sein Interesse zeigt“, begrüßte der Vorsitzende Alfred Bohne die Anwesenden. Gleich zum Beginn nahm die Gruppenleitung die in diesem Jahr anstehenden Ehrungen ihrer langjährigen Mitglieder vor. Geehrt wurden Alfred Bohne für 25 Jahre, Isolde Döbereiner und Michael Rosenberger für 40 Jahre sowie Rudolf Breun für 60 Jahre Mitgliedschaft im Frankenbund.

Weniger Mitglieder

Von sinkenden Mitgliederzahlen berichtete Gertrud Ziegler. Waren zum Stichtag vor einem Jahr noch 143 Mitglieder in der Kitzinger Gruppe vertreten, zählte sie diesmal nur noch 134 Mitglieder. Dass kaum jüngere Personen in den Frankenbund eintreten, war der Tenor der Anwesenden.

Fünf Fahrten

An den fünf Studienfahrten, den drei Wanderungen und 13 Führungen nahmen 238 Personen teil, nachdem es im Vorjahr noch 303 Teilnehmer gewesen waren. Bohne erklärte, dass der Frankenbund in vielen Gruppen mit den gleichen Problemen zu kämpfen habe, doch weiterhin eine führende Funktion einnehme, die Geschichte, Tradition und Kultur Frankens zu verbreiten.

Wie die fallende Tendenz aufgehalten werden könne, darüber wollen sich die Mitglieder auf dem anstehenden Bundestag im Oktober im Taubertal beraten.

Einstimmig entlastet wurde Maria Haun nach ihrem Kassenbericht über die soliden Finanzen der Gruppe. Jedoch gab sie bekannt, dass sie nach zehn Jahren nicht mehr für diese Aufgabe kandidieren wolle und regte an, sich für das nächste Jahr bereits Gedanken über ihre Nachfolge zu machen. Bohne informierte zudem, dass der Beitrag für das Jahr 2018 für ordentliche Mitglieder nun 25 Euro beträgt. Lob erhielt die mehrmals pro Jahr erscheinende Zeitschrift „Frankenland“.

Die Pläne für 2018

In diesem Jahr bietet der Frankenbund folgende Veranstaltungen an: 8. April Studienfahrt nach Pappenheim, 6. Mai Studienfahrt nach Marktheidenfeld, 8. Juni Mainschifffahrt von Würzburg über Eibelstadt nach Ochsenfurt, 10. Juni Wanderfahrt nach Scheßlitz mit Besuch der Giechburg, 23. Juni Orgelwanderung von Urphar bis Bronnbach, 8. Juli Wanderfahrt zum Baumwipfelpfad bei Ebrach, 4. August Abendwanderung in Kitzingen, 2. September Wanderfahrt nach Rothenburg, 15. September Oberfränkische Regionalfahrt, 7. Oktober Studienfahrt nach Schweinfurt, 18. Oktober Vortrag zum Julius-Echter-Jahr 2017 in der Alten Synagoge in Kitzingen, 20. Oktober Bundestag im Taubertal, 24. November Studienfahrt nach Ochsenfurt mit Jahresabschluss.