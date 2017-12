Frankenbund: Exkursionen und die Reformation im Mittelpunkt

In festlich gestimmter Runde begrüßte Vorsitzender Peter Wesselowsky die zahlreich erschienenen Mitglieder der Frankenbund-Gruppe Marktbreit-Ochsenfurt, wird mitgeteilt. Auch gab es bei diesem Anlass Ehrungen.

Der Jahresrückblick wurde, wie seit vielen Jahren, festlich von dem „Hausquartett Herbert Reusch“ mit Werken von Händel, Corelli und Haydn begleitet. Die Frankenbündler seien stolz, dass sie mit einer so hohen Qualität eine Musikgemeinschaft seit Jahrzehnten in ihrer Mitte haben. Der Rückblick mit den Exkursionen und weiteren Fahrten wurde von den Mitgliedern mit Bilddarstellungen erläutert und in Erinnerung gerufen. Sie führten zu Wanderungen im Steigerwald und nach Hohenlohe/Frauental sowie zu interessanten, weil mit Ochsenfurt und Marktbreit vergleichbaren Städten, wie Karlstadt, Tauberbischofsheim, Gelnhausen, Herrieden und Herzogenaurach.

Die Kulturarbeit der Frankenbundgruppe sei auch durch Zusammenarbeit mit anderen gekennzeichnet, wie mit dem Arbeitskreis Geschichte oder der Volkshochschule. Hier war 2017 die Reformation beherrschendes Thema – mit mit der speziellen Blickrichtung auf die Frauen der Reformation. Auch das Jahr 2018 werde mit interessanten kulturellen und geselligen Angeboten aufwarten.

Der heutige Verein ruhe auch auf den Verdiensten langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Peter Wesselowsky und der zweite Vorsitzende Herbert Reusch ehrten Sybille und Anton Gernert für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Manfred Rauscher, Paul Binder und Harald Frank für jeweils 40 Jahre. Alle stehen für Kultur und deren Vermittlung beim Frankenbund; Toni Gernert, Paul Binder und Sybille Gernert für pädagogische Arbeit an Gymnasium und Grundschule; Manfred Rauscher als Buchhändler und Harald Frank als Lehrer und früherer Vorsitzender der Gruppe. Peter Wesselowsky bezeichnete sie als „Vorbilder für die künftigen Mitmachgenerationen“.