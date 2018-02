Franken-Landschulheim: Lehrer in den Ruhestand verabschiedet

Drei erfahrene Lehrer, die laut einer Pressemitteilung aus dem Schulleben des Franken-Landschulheims kaum wegzudenken sind, wurden Mitte Februar in den Ruhestand verabschiedet. Auf mit 37 Jahren die längste Dienstzeit kann Studiendirektor Walter Grübl (links) zurückblicken. Neben seiner Tätigkeit als Lehrkraft für Englisch und Französisch übernahm er 1992 die Fachbetreuung Englisch. Oberstudienrätin Ursula Schmidt-Coste (Mitte) unterrichtete seit 1981 ebenfalls Englisch und Französisch und war vorrangig am Gymnasium Gerolzhofen, der Außenstelle des FLSH, eingesetzt. Eine schwer zu füllende Lücke in der Fachschaft Mathematik/Physik hinterlässt Studiendirektor Rudolf Markert (rechts). Während seiner 36-jährigen Dienstzeit organisierte er zahlreiche Mathematik-Wettbewerbe, setzte sich engagiert für den Ausbau der Fachräume ein und sorgte dafür, dass Motive seiner Fächer in die künstlerische Ausgestaltung des Schulhauses einbezogen wurden.