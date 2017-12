Fränkischer Nachmittag

(rtr) Die CSU-Senioren Union traf sich in Wiesenbronn zu ihrem „Fränkischen Nachmittag zur Adventszeit“. Bürgermeisterin Doris Paul stellte die Gemeinde vor; Kreisheimatpfleger Hans Bauer nahm seine Zuhörer mit auf eine Reise durch Franken. Obwohl er bereits zum siebten Male bei den CSU-Senioren war, habe er wieder viel Neues über Denkmäler und Kuriositäten in Franken berichtet, wie der Presse mitgeteilt wird. Zunächst ging es nach Oberwittighausen in Tauberfranken. Hier findet man eine Kirche, die um 1150 wohl von einem Kreuzfahrer aus Dankbarkeit für seine Heimkehr erbaut wurde. Ein weiteres Thema war „Illusion und Wirklichkeit“. Als Beispiel für die „Illusionsmalerei“ diente die Mauritiuskirche in Wiesentheid. Eindrucksvoll ist das Deckengemälde mit der angetäuschten Kuppel. Auch die Pfarrkirche in Biebelried wurde erwähnt: Dort findet Besucher Arbeiten aus der Riemenschneider Schule. Der Heimatpfleger berichtete ebenso von Rathäusern in Franken, über die „Heunensteine“ bei Miltenberg und den „Taufengel“ von Rüdenhausen. Er führte seinen Zuhörern einmal mehr die große Vielfalt und den kulturellen Reichtum unserer fränkischen Heimat vor, so die Mitteilung.