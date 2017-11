Fränkischer Ehrenpreis für das Familienweingut Bienert

Das Familienweingut Bienert aus Volkach ist vom Fränkischen Weinbauverband für besondere Leistungen in Sachen „Weinqualität“ ausgezeichnet worden. Bei der Weingala des Verbands Anfang November erhielten Weinbautechniker und Kellermeister Oliver Bienert und seine Frau Tina Beuerlein den Ehrenpreis. Die Prämierung fand im Vogel-Convention-Center in Würzburg statt. Der Fränkische Weinbaupräsident Arthur Steinmann und Frankens Weinkönigin Silena Werner überreichten dem Winzerpaar den Ehrenpreis in Form eines schneeweißen Bocksbeutel-Schrägschnitt-Passepartout mit 122 Swarovski-Kristallen des Schweizer Künstlers Walter Wolf Windisch. Der fränkische Ehrenpreis war der zweite große Erfolg des Weinguts Bienert innerhalb weniger Tage. Bei der AWC Vienna - International Wine Challange 2017 in Wien, der größten offiziell anerkannten Weinbewertung der Welt, war das Familienweingut Bienert als Drei-Sterne-Weingut ausgezeichnet worden. Nur 37 von 1800 teilnehmenden Weingütern aus 40 Ländern erreichten diese hohe Auszeichnung. Foto/Text: Peter PfaNNES