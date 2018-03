Förster fordert Aufbruch in der Jugendarbeit

Das Präsidium des Regionalverbandes Unterfranken in der Föderation Europäischer Narren (FEN) hat ein verändertes Gesicht. Bei der Jahreshauptversammlung in Albertshofen startete Präsident Heiko Förster aus Frankenwinheim in einer weitere Amtszeit, wie auch Schatzmeister Richard Riegler aus Grafenrheinfeld und Schriftführerin Christiane Panzer aus Schwebheim.

Nach den Neuwahlen hat Förster jetzt die drei Vizepräsidenten Gerhard Fiedler aus Himmelstadt, Stefan Grafe aus Grafenrheinfeld und Jürgen Seit aus Elfershausen an seiner Seite.

Ehrungen

Der bisherige Vizepräsident Norbert Graber aus Dettelbach war mehrere Jahre für den FEN tätig und hat sich besonders als Ordenskanzler ausgezeichnet, wofür ihm Förster mit einem Gutschein dankte. Daneben ehrte Heiko Förster Sven Reitmeier, Frank Nenninger, Bettina Hügel und Uwe Waldner für ihre Verbandstreue.

Lob für den Gastgeber

„Beim Höpper-Elfer boomt es“, lobte Heiko Förster die Gastgeber. Er zeigte ich erfreut, dass die FEN zum zweiten Mal beim Karnevalsempfang im Kitzinger Landratsamt geladen war und dort überraschte, als Förster den Präsidenten des konkurrierenden Fastnachtsverbands Franken, Bernhard Schlereth, mit dem Lachenden Löwen von Bayern auszeichnete.

„Leider gibt es einige Vereine, die kaum noch Kontakt zu uns pflegen“, bedauerte der Regionalpräsident. Er kündigte an, diese Gesellschaften besuchen zu wollen. Derweil stufte es Heiko Förster als positiv ein, dass der FEN-Regionalverband zwei weitere Vizepräsidenten hat.

„Wir haben vor, uns in der Jugendarbeit komplett neu aufzustellen“, kündigte Heiko Förster einen Aufbruch an. Entweder soll ein eigener Vertreter ins Regionalpräsidium kommen oder es soll ein eigener Verband gegründet werden, der eng an die FEN angelehnt ist. „Wir brauchen junge Gesichter“, machte Förster klar.

Der Frankenwinheimer bezifferte die Mitgliederzahl auf 101 Einzelpersonen und 39 Gesellschaften. Der FEN will seine Auftaktsitzung der Session 2018/19 in Nüdlingen organisieren und den Jugend-Event bei den Antönern in Schweinfurt als klassische Prunksitzung.

Der Bundesvorsitzende Egon Schmid ging auf den Ärger mit dem Herteller der FEN-Orden über eine falsche Jahreszahl und eine zu geringe Anzahl an Orden ein. „Ich stehe hier um mich für etwas zu entschuldigen, für das wir nichts können“, sagte Egon Schmid.