Fördermittel für Denkmalpflege

Um denkmalgeschützte Gebäude und Bauwerke zu erhalten, können deren Eigentümer Fördermittel aus der Bayerischen Landesstiftung beantragen. Wie die Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf (CSU) und Volkmar Halbleib (SPD) mitteilen, stellt diese für Projekte im Landkreis Kitzingen fast 58 700 Euro zur Verfügung.

„Die Empfänger der Fördermittel leisten durch ihre Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum dauerhaften Erhalt wertvoller Kulturgüter“, betonte Hünnerkopf laut Pressemitteilung. „Ich möchte Kommunen, Privateigentümer und Einrichtungen ermutigen, vermehrt Anträge bei der Landesstiftung einzureichen“, wird Halbleib zitiert.

Gefördert werden im Landkreis folgenden Instandhaltungsmaßnahmen: Die Innenrenovierung der katholischen Pfarrkirche in Biebelried (15 000 Euro), die Restaurierung eines Grabmals in Mainbernheim (1500 Euro) sowie Sanierungsarbeiten am Rathaus Wiesentheid (5064 Euro). Außerdem steht Geld für private Maßnahmen in Wiesentheid (26 000 Euro) und Nordheim (11 125 Euro) zur Verfügung.