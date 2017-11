Flursäuberung: Ich sehe was, was du nicht siehst

(ppe) 40 große und kleine Helfer folgten dem Auruf der Ortsgruppe Buchbrunn im Bund Naturschutz zur Flursäuberungsaktion. Bevor die Helfer auszogen, erläuterte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Andreas Schmidt, dass die Teilnahme bei der Müllsammelaktion eine gute Sache sei. Noch wichtiger sei allerdings, den Müll durch gezielten Konsum erst gar nicht entstehen zu lassen oder zumindest auf ein Nötigstes zu begrenzen, heißt es in einer Pressemitteilung. In sechs Gruppen machten sich die Flurbereiniger ans Werk, um mit teils hohem körperlichen Einsatz dem achtlos weggeworfenen Müll zu Leibe zu rücken. Nach knapp zwei Stunden trafen sich Groß und Klein zu einer abschließenden Brotzeit, gespendet von der Gemeinde. Bürgermeister Herrmann Queck verschaffte sich einen Überblick über die Arbeit. Das zufriedenstellende und zugleich bedenkliche Ergebnis der Flursäuberungsaktion zeigte sich in 16 Müllsäcken sowie einigen „Raritäten“ wie einem Straßenstickel, einem Fernseher oder drei Stahlfelgen mit Reifen.