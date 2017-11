Flurgang wie anno dazumal

Segnitzer erkunden Grenzen zu Lande und zu Wasser

Segnitz (res) Mit einem historischen Flurgang zu „Lande und zu Wasser“ fand am Samstag der vorletzte Programmpunkt im Jubiläumskalender 875 Jahre Segnitz statt. Wie anno dazumal stellten sich Bürgermeisterin, Gotteshausmeister, Feldgeschworene, Gemeinderat, Gemeindeschreiberin und die Musik in Person des Marktbreiter Bürgermeisters Erich Hegwein am Rathaus auf, um durch das ehemalige Maintor an den Main zu marschieren. An der Linde begrüßte Bürgermeisterin Marlene Bauer etwa 60 Bürgerinnen und Bürger, bevor Karin Bischoff über das Feldgeschworenenwesen informierte – ohne das Siebenergeheimnis zu verraten. Den weiteren Verlauf des Flurgangs aus dem Jahr 1727 erklärte anschließend Norbert Bischoff.

Dann bestiegen die Honoratioren ein Boot, um die Grenze Segnitz/Marktbreit im Main zu befahren, während die Bürger am Ufer entlang marschierten und Beifall klatschte, wenn die Grenze vom Boot aus beschossen und mit einer Waldhornfanfare angezeigt wurde. Bürgermeister Hegwein achtete dabei darauf, dass die „nasse Grenze“ auch richtig befahren und beschossen wurde.

An der Gemarkungsgrenze zu Frickenhausen ging es dann auf dem Landweg an der „zackigen Grenze“ entlang durchs Dietental zum Wald. Unterwegs berichtete Bischoff über den „großen Streit um den Kleinen Anger“, der sich im 15. Jahrhundert zugetragen und in Segnitz jahrhundertelanges Unbehagen hinterlassen hat, mit dem Verdacht, dass damals Macht vor Recht ergangen ist. Am Waldrand wurde der Jugend mit dem „Stauchen“ auf einem Gemarkungsstein die Grenze eingeprägt, allerdings abweichend vom historischen Brauch, der einst sehr schmerzhaft sein konnte.

Am „Dreiländereck“ Frickenhausen-Segnitz-Sulzfeld war dann der „Stickelkrieg“ mit Marktsteft, der im 18. Jahrhundert die Gemüter in den beiden markgräflichen Orten bewegt hatte, Thema eines weiteren Vortrags. Anschließend ging es dann über den Zobelsberg nach Segnitz zurück wo der Flurgang nach historischem Vorbild mit einer Brotzeit für alle Teilnehmer ausklang.

Das Segnitzer Jubiläumsjahr klingt nun mit dem Thema „Geh mer Krippe schaun“ aus. Nach der Eröffnung am 17. Dezember ist die Franksche Fichtelgebirgskrippe bis 6. Januar an Sonn- und Feiertagen (außer 24.12.) jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Hans-Kesenbrodstraße 17 zu besichtigen.