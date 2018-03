Fit für die Bücherei

Zu ihrer „Bib fit“-Führerscheinprüfung haben sich kürzlich die aufgeregten Vorschulkinder der Kindergärten Iphofen, Nenzenheim und Hüttenheim in der Stadtbücherei Iphofen getroffen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatten sie in den vorangegangenen Wochen an drei Terminen die Bücherei kennen gelernt. Sie wissen jetzt, was man in der Bücherei alles ausleihen kann und wo die Bücher, Hörbücher und Filme zu finden sind. Sie haben gelernt „leise zu sein“ um andere nicht zu stören und die Bücher sorgfältig zu behandeln.

Souverän beantworteten die Kinder laut Mitteilung die Fragen – damit war die Prüfung bestanden. Feierlich wurden ihnen anschließend die Urkunden überreicht. Als Belohnung gab es eine „Mitmachgeschichte“, bei der die Kinder die Rollen von grimmigen Königen, Prinzen, schönen und hässlichen Prinzessinnen und Pferden übernahmen.