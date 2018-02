Fit durch Gymnastik, Schwimmen und Radtouren

80. Geburtstag feierte Werner Graber in Albertshofen. Verwandte, Freunde und Vereinsvorstände gaben sich zum Gratulieren die Klinke in die Hand. Bürgermeister Horst Reuther überbrachte dem Jubilar den Jubiläums-Wein der Gemeinde.

Werner Graber wurde am 15. Februar 1938 als ältestes von fünf Kindern der Eheleute Eleonore und Martin Graber in Rottendorf geboren.

Nach dem Schulbesuch erlernte er den Beruf eines Kunstschmiedes bei der Firma Scheller in Würzburg. 1956 wechselte Graber zur Deutschen Bundesbahn, machte dort seinen Werksmeister, bildete sich weiter fort, bis er 1997 als technischer Betriebsinspektor in den Ruhestand ging.

„Wie es sich für einen Eisenbahner gehört, habe ich meine Frau Edeltraut, geborene Link natürlich in Würzburg im Bahnhof kennen gelernt“, erzählt schmunzelnd der Jubilar.

Bereits ein Jahr später, am 19. Dezember 1958 gaben sich die beiden im Standesamt in Albertshofen das Ja-Wort, ihre kirchliche Hochzeit fand in der Spitalkapelle des Landratsamtes in Kitzingen statt.

Die Kinder Karl-Heinz und Doris vervollständigten die Familie und zum Geburtstag gratulieren auch die Enkel Laura, Melissa und Marvin.

Regelmäßige Gymnastik und Schwimmen halten den Jubilar fit. Tägliche Radtouren sind angesagt, im Winter ist seine Alternative das Spazierengehen.

Als begeisterter Schütze meistert der Jubilar bei der Sportschützengesellschaft seit 44 Jahren unermüdlich Wettkämpfe, war 25 Jahre im Vorstand tätig und versieht heute noch das Amt des Kassenrevisors. elli