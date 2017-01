Firma Kräuter Mix wird erweitert

In der Sitzung des Abtswinder Gemeinderats lag dem Gremium ein Bauplan der Firma Kräuter Mix vor. Das Unternehmen möchte seinen Betriebssitz in der Gemeinde um eine Halle zu Lager- und Produktionszwecken erweitern. Das Gebäude hat einen Grundriss von 86 mal 72 Metern und schließt an die bestehenden Gebäude am nördlichen Ortsrand in Richtung Autobahn an. Es geht über vier Etagen; als Dachfarbe wurde grau gewählt.

Räte stimmen dem Bau zu

Gebaut wird auf einer Fläche in Richtung des Radwegs nach Wiesentheid. Auch aus Platzgründen wurde eine Dreieck-Form gewählt. Die Höhe beträgt an der höchsten Stelle 17,60 Meter, ähnlich der anderen Gebäude.

Wie Bürgermeister Jürgen Schulz ausführte, liegen die Pläne dem Gemeinderat zur Genehmigung vor, weil das Vorhaben bei der Baugrenze und der maximalen Höhe nicht ganz dem Bebauungsplan entspreche. Die Räte sahen keine Probleme und stimmten dem Plan zu. „Wir sind froh, dass die Firma Mix bei uns baut. Das Ganze soll schnellstmöglich beginnen“, sagte Bürgermeister Schulz. Mit der erneuten Erweiterung seien, so Schulz, die Betriebsflächen am Standort des rund 330 Mitarbeiter zählenden Unternehmens in Abtswind ausgereizt.