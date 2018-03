Finanzplanung: 17,3 Millionen für die nächsten vier Jahre

17,3 Millionen Euro: soviel Geld will und muss die Stadt Prichsenstadt bis 2021 in die Hand nehmen. Den dazugehörigen Finanzplan diskutierte der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend zweieinhalb Stunden lang. Einstimmig (6:0) beschloss der Ausschuss schließlich, den Plan dem Rat als Grundlage für die Haushaltsdebatte in der Sitzung am 15. März zur Zustimmung zuzulegen. Die 17,3 Millionen sind dabei aber nicht allein von der Stadt zu stemmen – Kämmerer Marco Kölln darf bei vielen Posten auf Fördermittel setzen.

Die dicksten Brocken des Finanzplans sind der Neubau der beziehungsweise ein Anbau an die Kindertagesstätte (1,2 Millionen Euro), die Dorferneuerung Stadelschwarzach (1,3 Millionen Euro) mit Kanalerneuerung (1 Millionen Euro, nicht förderfähig) und der Anschluss der Abwasseranlage Neudorf an die Gruppe (1,6 Millionen Euro).

Unklarheiten bei der Kita

Beim Thema Kita-Bau gibt es allerdings noch einige Unklarheiten: „Die Notgruppe, die wir im Haus für Kinder einrichten mussten, wird uns vom Landratsamt sicher nicht ewig genehmigt“, ssagte Bürgermeister René Schlehr im Ausschuss. Noch lägen dem Rat keine konkreten Pläne vor, weil der Bürgermeister zunächst mit der Regierung von Unterfranken sprechen müsse. „Das Konzept muss erhalten bleiben, und wir müssen wissen, was wir bauen dürfen und wie, damit wir nicht aus der Förderung fallen“, begründete Schlehr den noch nicht vorgelegten Plan. Außerdem werde die Dorferneuerung, die in der Finanzplanung bislang auf vier Jahre ausgelegt ist, wohl länger dauern – bis zu zehn Jahre.

An dieser Stelle kritisierte der zweite Bürgermeister Alfons Saugel die „immense Steigerung der Dorferneuerung“. Früher sei nur von 440 000 Euro die Rede gewesen. Damals, entgegnete Schlehr, seien es reine Schätzposten gewesen. Mittlerweile sei die Dorferneuerung angeordnet, und es würden konkrete Zahlen vorliegen. Nach einigem Hin- und Herrechnen zeigte sich, dass die grobe Schätzung nicht so schlecht war: Die Förderung läge bei aktuell 648 000 Euro, womit der Anteil der Stadt auf gut 650 000 Euro kommen würde.

Unterschiedliche Meinungen zu Wirtschaftswegen

Aus der Planung heraus fielen 20 000 Euro für die Notsicherung des maroden Eulenturms, einem der noch verbliebenen Stadttürme. Vor einigen Jahren war noch von einer Sanierung für 200 000 Euro die Rede gewesen, die der Rat durch die Notsicherung ersetzte. „Das würde allein das Gerüst kosten“, so Schlehr. Nach einigem Hin und Her strich der Ausschuss diesen Posten. Gesprächsstoff bot auch die Sanierung Wirtschaftswege (75 000 Euro, davon 30 000 für die Jagdgenossenschaft). Damit war Saugel nicht einverstanden und Martin Ebert wollte die Kosten exakt aufteilen. Letztlich wurde der Antrag Saugels (eine zweidrittel/eindrittel Lösung) mit 4:2 als Empfehlung für den Stadtrat beschlossen.

In Punkto Dorferneuerung (1,3 Millionen Euro) wies Schlehr darauf hin, „dass längst nicht alle angesprochenen und gewünschten Maßnahmen durchgeführt werden“. Es ginge auch nicht um irgendwelche Luxus-Dorfplätze, sondern um Notwendigkeiten wie etwa den Randbereich der Ortsdurchfahrtsstraße. Die ist zwar der größte Posten der Dorferneuerung, „aber das Ganze ist ja mehr als nur diese Straße“. Es ginge zum Beispiel um die Bushaltestelle und Einmündungen von Straßen und Grundstücken. Auch die Kanalsanierung schon seit vielen Jahren anstehen und sämtliche Einzelmaßnahmen müssten ohnehin vom Stadtrat genehmigt werden.